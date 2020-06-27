«От депрессии до восторга»: Брежнева призналась, что ей было тяжело в самоизоляции

38-летняя Вера Брежнева, как и многие люди, соблюдала самоизоляцию. И только после ее окончания смогла посетить шоу «Вечерний Ургант», хотя шоумен признался, что давно звал ее к себе на программу. Но звезда была непреклонна – она добросовестно соблюдала все тяготы и лишения непростого времени и три месяца, начиная с 15 марта, сидела дома.

Брежнева призналась, что самоизоляция далась ей непросто: «От депрессии до восторга». Хандра наступила после того, как закончилась первая неделя отдыха.

«Когда я выспалась, рефлекторно у меня движение пошло. Хотелось работать, куда-то ехать, идти. А я оставалась дома. И я думаю, что это лет за 10 первый раз я была в таком тяжелейшем состоянии для себя. Я даже сама не ожидала от себя, что мне будет так сложно и тяжело находиться в одном месте. Спасли только любимые люди близкие», — рассказала знаменитость.

Брежнева поделилась, как начала отвлекать себя. Благодаря своему бьюти-блогу, в котором артистка общалась с поклонницами и проводила десятки стримов, она смогла восстановить внутренний баланс. А также певица нашла время на саморазвитие и обучение – окончила курсы по питанию, изучала иностранные языки и прошла женские практики.

Кстати, за период карантина Брежнева не набрала ни грамма лишнего веса. Выглядит певица, действительно, очаровательно. Для выхода в свет она выбрала эффектный total look в черном цвете – акцентный комбинезон с огромным бантом на груди и босоножки на шпильке.