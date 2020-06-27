Юный бомбардир: Овечкин показал тренировку старшего сына с взрослой клюшкой

Чуть меньше месяца назад в семье Александра Овечкина и Анастасии Шубской произошло пополнение. На свет появился второй сын супругов, которому дали имя Илья. Старшему наследнику пары, Сереже, в августе исполнится два годика, но кроха уже демонстрирует серьезные достижения на спортивном поприще – очевидно, сынок пойдет по стопам своего знаменитого отца.

В личном Instagram-аккаунте Александр Овечкин часто делится семейными фото и видео. И на этот раз показал, как лихо управляется с клюшкой и шайбой его старший сын. Малыш, орудуя взрослой клюшкой, назабивал настоящих шайб в ворота под руководством папы.

«Давай гол, Сереж, забивай», — поддерживает малыша отец.

После того, как мальчик отправил в ворота дюжину шайб, он победно поднял клюшку вверх и прокричал: «Гооол, папа!», на что звездный родитель радостно посмеялся.

Кстати, малыш очень любит наблюдать за игрой своего отца. Даже во время еды вместо мультиков он просит включать видео с хоккейными матчами с участием своего отца.

Недавно Овечкин стал обладателем легендарной хоккейной клюшки Дарюса Каспарайтиса. Олимпийский чемпион этим орудием решил судьбу в игре Кубка Стенли 2001 года, когда забил в овертайме победный гол в игре за «Питтсбург Пингвинз».