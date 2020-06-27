«Совсем взрослая стала»: 9 –летняя внучка Пугачевой спародировала Орбакайте с ярким макияжем

Девятилетняя внучка Аллы Пугачевой Клава Земцова спародировала знаменитую маму Кристину Орбакайте: для этого девочка нанесла на лицо вызывающий макияж. Фолловеры привыкли видеть ребенка в естественном виде: школьница просто обожает наряжаться и экспериментировать с прическами (причем не только со своими длинными волосами, но и с шевелюрой матери), однако именно макияж она использует редко.

В пятницу, Земцова обнародовала видео, на котором снимает себя с фронтальной камеры под одну из песен мамы – «Я не грущу и не жалею». Чтобы воссоздать полный антураж, Земцова ярко накрасила глаза с помощью техники смоки-айс, а губы подвела алой помадой.

Одной из первых малышку похвалила, конечно же, Примадонна.

«На самом любимом моменте закончилась», — написала она, имея в виду песню.

Другие же предпочли сделать акцент на внешнем виде и артистизме Земцовой. «Чем взрослее, тем больше в маму», «Ребятки, берегитесь, такая красотка растет!», «Совсем взрослая стала!», «Видимо, губки – бантиком, бровки – домиком мама про тебя пела», «Макияж сама делала или мама?», «Утри всем нос своей неординарностью!», — поддержали они ребенка.