«На Максима могли напасть дикие псы»: Ургант посмеялся над фото Галкина с голым торсом

В своем вечернем шоу юморист составил хит-парад дачных снимков, в который попал и супруг Примадонны.

В жаркие летние деньки телеведущий и шоумен Максим Галкин разместил в личном микроблоге в Instagram свое фото с голым торсом. Супруг Аллы Пугачевой запечатлелся в одних шортах на фоне цветущего куста сирени. И этот снимок попал в хит-парад дачных фото «Пять вспышек прекрасного» в передаче «Вечерний Ургант». Ведущий шоу пошутил над Галкиным.

«Застали Максима врасплох – это видно по расслабленной позе. Думаю, что на Максима могли напасть дикие псы – утащить рубашку, порвать шорты и каким-то образом, не снимая шорт, сгрызли нижнее белье» — посмеялся Ургант.

Ему вторил соведущий Константин Анисимов. Он заметил, что в свои 44 года Галкин отлично выглядит: «Макс в роскошной форме!».

«Давайте назовем эту фотографию «Лучше всех», — предложил Ургант. И продолжил: «Кстати, это первый случай, когда журналы Men’s Health, «Сад-огород» и «Вестник депиляции» выйдут с одинаковой обложкой».

Помимо фото Галкина в хит-парад дачных снимков вошли кадры с Максимом Матвеевым – как на даче артист изготавливает деревянную игрушку, фото Андрея Григорьева-Аполлонова, позирующего на каменном шаре, позирующий с барбекю Эдгард Запашный, а также оседлавший гигантский стул Сергей Глушко.