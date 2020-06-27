«Угадай, кто где»: Бузова обнародовала компрометирующие фото с младшей сестрой в честь дня рождения

Ольга Бузова одной из первых поздравила младшую сестренку Анну с днем рождения и обнародовала компрометирующие снимки с ней. 27 июня бизнесвумен отмечает 32-летие. Напомним, долгое время сестры не общались – они якобы разругались во время отдыха в Куршевеле. Ольга, по слухам, летела домой в бизнес-классе, в то время как Анна возвращалась в «экономе». Позже Бузова факт ссоры в интервью для «Алена, блин» опровергла, но друг на друга в Instagram родственницы не подписались.

В важный для сестры день Ольга поспешила поздравить «любимку», а заодно вспомнила самые важные моменты совместного детства.

«Какая бы ты ни была уже взрослая, для меня ты всегда будешь младшей сестренкой. Будь счастлива, лап. И у меня ничего не поменялось — я всегда рядом», — написала Ольга, лишний раз акцентировав внимание, что она по-прежнему любит Анну.

На редкой архивной фотографии, обнародованной Ольгой, Анна предстала «в неглиже»: с недовольным лицом, в безразмерном шерстяном свитере и умилительной косынкой. Сама Бузова-старшая, впрочем, выглядела не лучше: в шортах с теплым «верхом» и сандалиях.

«Вот это компроматище на моделей», «Попробуй угадай, кто где, уж больно похожи и разные одновременно», «Милые сестрички-лисички», «Родной человечек. Берегите друг друга», «Самые близкие», — высказались подписчики в комментариях.