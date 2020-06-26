«Грех жаловаться»: Рудковскую затравили за шуточные жалобы «нечего надеть» на фоне огромной гардеробной

Продюсер Димы Билана опробовала новый флешмоб из Tik-Toka, но далеко не все поняли иронию.

Яну Рудковскую затравили за шуточные жалобы в стиле «нечего надеть» на фоне огромной гардеробной. На протяжении всего периода самоизоляции продюсер Димы Билана при активном содействии супруга Евгения Плющенко и сына Саши Яна снимала забавные видео из Tik-Tok на собственный манер. Далеко не все из них были встречены аудиторией позитивно. Героиня, впрочем, не сдавалась и продолжала пробовать на себе новые шутки.

Так, очередная попытка закончилась волной хейта. В личном микроблоге Рудковская голосом Степаненко пожаловалась, что ей совершенно нечего надеть.

«Купила туфли – нет юбки. Купила юбку – нет блузки. Купила блузку – нет куртки. Купила куртку – нет сумки. Сумку купила – туфли не подходят»,- спародировала Рудковская бывшую жену Петросяна, хвастаясь обилием брендовых вещей на фоне огромного гардероба.

Вынужденные сократить бюджет на время карантина юмора для избранных не поняли. Они заявили, что явно не Яне шутить по поводу новых вещей, когда другим людям на еду не хватает.

«Грех жаловаться, знаете ли, при таком-то шике», «Вообще не смешно», «Странно, что на шопинг еще не уехала с такими-то запросами», «Нечего надеть – явно не Янина проблема», «У кого-то бриллианты мелкие, знаете такую присказку?», — выразили свое мнение они.

Нашлись, впрочем, и те, кто признался: им тоже совершенно нечего надеть. «Типичная девчачья проблема», — подытожили некоторые.