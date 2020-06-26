«Это крест, который он будет нести всю жизнь»: избавившийся от алкоголя Харатьян призвал не судить пьющего Ефремова

60-летний актер уверен, что после всего пережитого Михаил должен переосмыслить события своей жизни.

Бросивший пить Дмитрий Харатьян призвал не судить пьющего Михаила Ефремова. Напомним, в начале июня заслуженный артист стал виновником пьяного ДТП, которое повлекло за собой смерть человека – курьера из Рязани Сергея Захарова. После пережитого многие коллеги Ефремова сознались, что знали о том, что актер пьет, но боялись вмешиваться в это, поскольку были знакомы и со сложной жизнью артиста.

Поспешил вступиться за коллегу по цеху и актер Дмитрий Харатьян. В свое время артист рассказывал, что в какой-то момент потерял смысл жить. Чтобы заглушить боль, он начал пить. Позже привычка «приголубить по утрам» переросла в болезнь, справиться с которой он смог только 15 лет назад.

«Я не хотел просыпаться. Я вообще ничего не хотел, кроме того, чтобы уснуть», — вспоминал Харатьян в программе Киры Прошутинской.

Произошедшее с Ефремовым шокировало Харатьяна. В беседе с «Комсомольской правдой» Дмитрий подметил: он очень жалеет, что Михаил не вдохновился его пугающей историей и не бросил выпивку. В свое время Харатьяну посчастливилось много сниматься с Ефремовым: они много разговаривали по душам. По итогу этих бесед Дмитрий сделал вывод: Михаил – отличный человек и выдающийся артист. Оттого все случившееся вдвойне страшно.

«Для Миши я не стал примером, к сожалению. Сейчас я очень надеюсь, что у него произойдет переоценка ценностей. Это крест, который он будет нести всю жизнь», — приводит его слова издание.

Харатьян призвал не судить пьющего Ефремова, в публичном пространстве – артист уверен, что его коллеге итак очень тяжело. Актеру предстоит многое переосмыслить и осознать.