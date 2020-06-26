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Звездный гость

Лопырева в нежном шелковом платье закатила для иностранных гостей вечеринку в русском стиле

Модель потчевала гостей пельменями.

Лопырева в нежном шелковом платье закатила для иностранных гостей вечеринку в русском стиле
Виктория Лопырева/Фото: https://www.instagram.com/p/CBu9QbLJIEB/

Виктория Лопырева на днях призналась, что всегда любила принимать в собственном доме гостей. Красавицу всегда привлекала шумиха, обилие вкусных, домашних блюд на столах и вечерние разговоры.

Так, модель, которая сейчас находится в Дубае, затеяла домашние посиделки с иностранными гостями – они стали первыми за долгое карантинное время. Специально для торжества Лопырева облачилась в нежно-розовое шелковое платье с запахом, которое особенно выгодно оттеняло загорелую кожу знаменитости. Изюминкой наряда стали «половинчатые» рукава – крылышки, присутствие которых визуально удорожало образ.

Виктория Лопырева
Виктория Лопырева. Фото: https://www.instagram.com/lopyrevavika/

Присутствующим Лопырева преподнесла свежесваренные пельмени. Вика объяснила, что вечеринка в русском стиле просто не может обойтись без этого блюда. Среди прочего была замечена черная икра.

«Это все очень вкусно, просто восхитительно», — разрекламировала она.

В комментариях же люди разделились на два лагеря – у одних потекли слюнки от еды, а другие отметили внешний вид Вики. «Да вы просто конфетка!», «Что за воздушная принцесса?», «На все руки мастер – и красавица, и умница, да еще и кулинарит знатно», «Восхитительная», — похвалили Лопыреву они.

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