«Молодежь начала знакомиться»: похудевшая Лолита произвела впечатление на мужчин

За период самоизоляции звезда не только не набрала, а даже сбросила несколько килограммов.

56-летняя Лолита Милявская в период самоизоляции смогла, наконец, избавиться от штампа в паспорте. Затянувшийся почти на девять месяцев развод с пятым мужем Дмитрием Ивановым доставил массу неприятностей звезде, и она была на седьмом небе, когда в этой истории ей удалось поставить точку.

И уже свободной артистка вышла из изоляции и приступила к преображению. Первым делом Лолита отправилась на стрижку. Она решила избавиться от длинных локонов и сделала модное каре, которое, по заверениям поклонников, ей очень идет и освежает.

На новом видео, которым поделилась звезда, заметно, что она пребывает в прекрасной форме. Для выхода за покупками артистка выбрала шорты и свободную футболку на одно плечо. Она не стала пренебрегать безопасностью и надела защитную маску, из-за которой молодые люди сочли ее своей ровесницей.

«А знаете, в чем прикол нахождения в маске? Например, я вышла из дома за черешней. Иду, иду, а со мной молодежь начала знакомиться. Типа съем. Все было прекрасно, пока я не сняла маску, и не начала разговаривать. Это так круто!» — посмеялась Лолита. «Эйджизму нет», — написала под видео артистка.

Певец Денис Клявер заметил в комментариях: «Молодежь не ошибается. Красотка». С ним солидарны многие поклонники звезды.

«Лолита, ты огонь», «Красотка!», «Лолита, Вы прелесть! Как всегда, Вы шикарны», «Молодец! Так похудела! Просто чудо», «Прекрасно выглядите», «Лолита, с короткими волосами просто супер, поэтому и знакомятся», — уверены фанаты.