«Превосходный музыкальный слух»: 9-летней внучке Долиной напророчили артистическое будущее

Уже сейчас маленькая Саша активно развивает дикцию и перенимает у мамы некоторые навыки пения.

9-летней внучке Долиной напророчили большое артистическое будущее. Саша появилась на свет у дочери Ларисы Ангелины в сентябре 2011 года – ребенок стал плодом любви женщины и бизнесмена по имени Игорь. Последнего Ангелина скрывает, акцентируя внимание на том, что мужчина не хотел бы публичности.

Уже сейчас родители стараются сделать для маленькой Саши все, что она пожелает – девочка не первый год берет уроки сольфеджио и в перспективе рассчитывает пойти по стопам знаменитой бабушки. Кроме того, Ангелина старается тренировать у наследницы дикцию – это для артиста также важно, как постановка голоса.

На днях Ангелина поделилась видео, на котором Саша поражает отработанной скороговоркой. Нельзя не отметить, как быстро вырос ребенок: большую часть кадра занимают длинные ноги малышки.

«Ужа ужалила ужица, ужу с ужицей не ужиться, уж от ужаса стал уже, ужа ужица съест на ужин», — на одном дыхании пропела девочка, заодно похваставшись голосом.

Немногочисленные подписчики отметили: у Саши явно есть данные. «Превосходной музыкальный слух», «Голос нежный такой!», «Девчонка превосходно поет. Гены пальцем не раздавишь!», «Мы еще от предыдущей вашей тренировки не отошли, а вы уже новую продемонстрировали!», «Роскошный тембр и у Сашеньки, и у Ангелины», «Большой артисткой будет!», — сошлись во мнениях они.