Папина гордость: Маликов с подросшим сыном в зоопарке покормили тигренка из бутылочки

Малыш Марк не побоялся зайти в клетку с дикими зверями.

Певец и композитор Дмитрий Маликов признался, что в самоизоляции наслаждался возможностью больше времени проводить с семьей. 50-летний музыкант воспитывает двоих детей в браке с Еленой Изаксон. Старшей Стефании уже исполнилось 20 лет, девушка учится в МГИМО и открыла успешный бизнес, а младшему Марку только 2 годика, и малыш растет настоящей копией своего звездного папы.

На днях, когда во многих отмечался День отца, наследники поздравили своего любимого родителя совместным фото, на котором стало заметно, как подрос маленький Марк.

Перед выходными семейство Маликовых отправилось в зоопарк. Там музыкант вместе с сыночком не побоялись войти в клетку к подросшим тигрятам и покормить их. Придерживая одной рукой бутылочку с молоком, а второй обнимая наследника, он объяснял сынишке:

«У тебя такая же сосочка, кашку ты по вечерам кушаешь, — обратился папа к сыну. И отметил: «Смотри, глазки зажмурил, ему так нравится!». «Ему так нравится?» — переспросил малыш.

«Просто кайф!» — признался певец.

На видео папу с сыном запечатлела супруга Маликова, 57-летняя Елена Изаксон.

Напомним, до пандемии коронавируса малыш занимался балетом в танцевальной школе Илзе Лиепы. После открытия секций Маликов планирует отдать сына еще и в спортивную секцию. «Хочу дать ему возможность разного выбора, чтобы он и спорт, и музыку попробовал. А дальше пускай сам выбирает», — как-то признался знаменитый отец.