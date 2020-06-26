«Практически неузнаваема»: молодая Пугачева в кожаных леггинсах-металлик предстала на снимке личного фотографа

В те годы Примадонна еще состояла в браке с Филиппом Киркоровым.

Личный фотограф Аллы Пугачевой Роман Родин поделился архивным снимком с молодой Примадонной. Родин много лет является близким другом многих знаменитостей – в свое время мужчина пристально наблюдал через объектив фотокамеры не только за Пугачевой и Киркоровым, но и за Борисом Моисеевым, Валерием Леонтьевым и другими гуру отечественной эстрады.

Недавно Родин решил показать аудитории фотографии, которые берег для особого случая. Уже произвел фурор снимок, на котором Пугачева позировала в купальнике свим-дресс в Болгарии. В комментариях тогда отметили поразительные изменения во внешности артистки – сейчас Алла выглядит более подтянутой. На новом фото Примадонна появилась в привычной для себя черной тунике и неожиданно – кожаных атласных леггинсах цвета металлик, которыми лишний раз подчеркнула стройные ноги.

больше по теме В Сети появился снимок Пугачевой в купальнике «свим-дресс» на Золотых Песках в Болгарии Редкий кадр опубликовал фотохудожник и режиссер Роман Родин.

«Это Иерусалим! Церковь, где венчались Алла и Филипп! Приехали вспомнить спустя время, как это было! Такие события не забываются», — описал Родин обстоятельства, при которых был сделан кадр.

Комментаторы, в свою очередь, заявил: с годами Алла стала краше. «На этих фото сейчас уже практически неузнаваема», «Алла и Филипп чудесны! Спасибо вам большое», «Просто лучшие», «Сейчас Пугачева выглядит однозначно лучше, чем раньше», — сошлись во мнениях люди.