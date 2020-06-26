«Выбрались, наконец»: внук Пугачевой с женой впервые после карантина посетили кафе

Никита Пресняков с Аленой Красновой перекусили на одной из открытых террас.

Старший сын Кристины Орбакайте, Никита Пресняков, со своей супругой Аленой Красновой в марте самоизолировались на бывшей даче Аллы Пугачевой в Истре. Там пара не скучала. Внук Примадонны посвятил себя творчеству и работал над новым альбомом, а его возлюбленная занималась йогой и наводила порядок как в самом доме, так и на приусадебном участке.

Позже Краснова призналась, что несколько таких уединенных недель невероятно сблизили ее с мужем. Если прежде Никита постоянно был в разъездах — то гастроли, то съемки, — то такой подарок судьбы в виде круглосуточного совместного времяпрепровождения открыл новые грани в отношениях пары, брак которой длится три года.

И вот, когда ограничения стали понемногу сходить на нет, а жизнь — возвращаться в прежнее русло, влюбленные, наконец, вышли в свет. Можно сказать, впервые с марта. Пресняков и Краснова посетили открытую террасу одного из столичных кафе и насладились не только вкусными блюдами, но и видами города с высоты птичьего полета.

«Надо снять сторис. Еду же несут, надо снять же, где мы сидим. Красивое место там», — пошутил Пресняков, записывая видео для своего Instagram.

Артист показал, как они с Аленой сидят за столиком в ожидании заказа. Для выхода в свет Краснова выбрала белый аутфит и очки с оправой в цвет наряда.

«Выбрались, наконец», — написала невестка Орбакайте в своем Instagram.

Кстати, у модели уже состоялось несколько съемок, о чем Краснова радостно сообщила своим подписчикам. Девушка призналась, что очень скучала по работе.