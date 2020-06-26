Уикенд с пользой: Навка в облегающих капри вытянулась в «мостике» на коврике для йоги

Олимпийская чемпионка не скрывает, что уже давно практикует йогу и может сесть на шпагат.

45-летняя Татьяна Навка провела уикенд с пользой для души и тела. Олимпийская чемпионка не скрывает, что она уже давно практикует йогу и может сесть на шпагат. Свои «карантинные» каникулы знаменитость посвятила ежедневным тренировкам. Будучи спортсменкой, экс-супруга Александра Жулина не представляет как можно обходиться без упражнений на растяжку и гибкость.

В stories Instagram фигуристка поделилась отчетным снимком, проведя разминку в домашнем тренировочном зале на коврике для йоги. Так, олимпийская чемпионка вытянулась в «мостике», продемонстрировав плавный изгиб тела. Для занятий спортом Татьяна выбрала не сковывающую движения одежду, облачившись в простую футболку и облегающие капри. В беседе с поклонниками фигуристка уточнила, что она привыкла тренироваться в кроссовках.

Татьяна выполнила упражнение «мостик», продемонстрировав свою физическую форму. К слову, по мимо занятий спортом на самоизоляции супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова также проводила кулинарные мастер-классы для своих дочерей.

Вместе со старшей наследницей 20-летней Сашей Жулиной и младшей пятилетней Надей Песковой олимпийская чемпионка варила борщ из свежей капусты, свеклы и зелени. А на десерт фигуристка пекла домашнее шоколадное печенье. Спортсменка считает, что благодаря такому времяпрепровождению у ее детей появились новые навыки, которые пригодятся им во взрослой жизни.

Фигуристка старалась следить и за тем, чтобы ее младшая дочка не пропускала занятий на дистанционном обучении. Навка уверена, что делать уроки можно и дома с помощью онлайн-связи с преподавателями.