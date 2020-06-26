В рабочем режиме: Гагарина появилась на съемках в платье с блестками и бахромой от Терехова 

33-летняя Полина Гагарина отказалась от статичных снимков, отдав предпочтение кадрам, сделанным в движении. Так, появившись на съемочной площадке, выпускница «Фабрики звезд» сняла для своих верных почитателей видеоролик в стиле «бумеранг». Таким образом поп-дива продемонстрировала свой вечерний наряд, исполнив танцевальное па.

Примечательно, что супруга модного фотографа Дмитрия Исхакова отдала предпочтение трендовому монохромному образу, поддержав моду на total black. По словам певицы, она облачилась в платье с блестками и бахромой модного дизайнера Александра Терехова. Образ артистки дополнили босоножки на шпильке. А свои белокурые локоны поп-дива собрала в хвост, оставив у лица несколько прядей, завитых в виде легкой волны.

«С возвращением меня в рабочий режим», — отметила певица.

В беседе с поклонниками Полина дала понять, что за время «карантинных» каникул ее дети успели устать от гиперопеки старших. Так, Гагарина уточнила, что ее младшая дочка — трехлетняя Мия — растет очень самостоятельным ребенком. Кроха держит в кулачке всю семью, давая указания даже взрослым.

А вот двенадцатилетний Андрей совершенно другой. Как говорит артистка, они с бабушкой долгое время делали все за него, едва ли не кормили с ложки пока он не пошел в школу. Однако сейчас наследник Гагариной повзрослел. Он учится на одни пятерки и делает большие успехи в музыкальном классе.