Не хватило пяти килограммов: Мария Погребняк не смогла стать донором плазмы из-за недобора веса

Модель Мария Погребняк в Instagram заявила, что не смогла стать донором плазмы для лечения пациентов, больных коронавирусом. Всему виной ее вес, который составляет всего 45 килограммов. Ее рост, как она сказал, 168 сантиметров. По словам жены футболиста «Урала» Павла Погребняка, ей позвонили на днях из Роспотребнадзора.

«Я, конечно, сразу согласилась, но возникла проблема. Донорами могут стать люди с весом выше пятидесяти килограммов. Я не знала, а вы? Зато мне предложили быть волонтерам, помогать людям, которые из-за болезни не могут сходить в аптеку или в магазин. В понедельник еду сдавать проверочные анализы». Мария Погребняк

Напомним, что Мария Погребняк несколько недель назад сообщила: у нее и членов ее семьи обнаружен коронавирус. Причем ее супруг даже какое-то время находился в больнице.

Отметим, что у Марии и Павла Погребняков трое совместных детей. Сыновья, кстати, также переболели коронавирусом. Звезды отмечали, что не знают, где подцепили инфекцию. Они соблюдали все меры безопасности.