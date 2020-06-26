«Непринужденно»: Орбакайте в эффектном бюстье и колготках в сетку показала изящные формы

Своего первенца — сына Никиту от музыканта Владимира Преснякова – младшего — певица родила в двадцать лет. В одном из интервью бывшая свекровь Кристины Орбакайте — Елена Преснякова — говорила о том, что ее наследник тяжело переживал разрыв с дочерью Аллы Борисовны, когда их отношения сошли на нет. При этом мама Владимира всегда с теплотой относилась к своей, пусть теперь уже и экс-невестке. Ведь она подарила ей старшего внука. По словам Никиты, бабушка Елена часто звонит ему для того, чтобы узнать, как он живет, нужна ли какая-то помощь. Однако денег у своей именитой родни солист группы Multiverse не берет.

Помимо старшего наследника, у Кристины также есть 22-летний сын Дени от предпринимателя Руслана Байсарова. Юноша окончил элитное учебное заведение в Англии. И обзаводиться собственной семье пока не спешит. От третьего мужа, бизнесмена Михаила Земцова, артистка родила дочку Клавдию, ей восемь лет. Внучка Примадонны учится во втором классе и увлекается балетом. Несмотря на материнство, Кристине удавалось заниматься творчеством: записывать новые песни и сниматься в кино.

На одной из фан-страничек знаменитости появилось фото, которое сама Орбакайте ранее публиковала в личном микроблоге. Перед объективом фотокамеры певица предстала в эффектном бюстье и колготках в сеточку, блеснув точеными формами. Поклонники артистки не могут поверить, что, будучи мамой троих детей, поп-диве удалось сохранить такую стройную фигуру.