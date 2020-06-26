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Татьяна Овсиенко хочет взять из детдома еще одного ребенка

Много лет назад певица уже взяла из детдома ребенка. У нее есть приемный сын Игорь.Скоро в семье певицы может появиться девочка.

Татьяна Овсиенко хочет взять из детдома еще одного ребенка
Овсиенко хочет взять ребенка из детдома/http://globallookpress.com/

Певица Татьяна Овсиенко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем гражданском муже бизнесмене Александре Меркулове, который ранее отсидел четыре года за покушение на убийство. Кроме того, она призналась, что хочет взять из детдома девочку.

Татьяна Овсиенко с гражданским мужем. Фото
Овсиенко может взять девочку из детского дома/Кадр из программы «Судьба человека»

«У нас с Сашей случился молниеносный роман. Сердце быстро загорелось, пламенно, жарко, страстно. Мы сейчас говорим друг друга, что будем вместе до березок. Спасибо боженьке, что подарил мне его. Я ни о чем не думала. Просто хотела, чтобы он был рядом со мной. Я приехала к своим друзьям, а он уже у них гостил. Это случилось в Ялте. Позже узнала, что он был женат. Я понимала, что поступала неправильно. Я доверяла только ему. Я полюбила и это мое».

Татьяна Овсиенко

Как отметила исполнительница, они давно мечтают с гражданским мужем об общих детях. Правда, в силу возраста пока у них ничего не получается.

«Два месяца назад Таня была в детском доме. Там увидела маленькую девочку, которая просила, чтобы она взяла ее к себе жить. Она вернулась вся в слезах. Это большая ответственность, поэтому мы пока раздумываем», — отметил Александр Меркулов.

Напомним, что много лет назад Татьяна Овсиенко уже взяла из детдома ребенка. У нее есть приемный сын Игорь. Своих детей у исполнительницы нет.

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