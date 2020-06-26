Деньги любят счет: принц Гарри и Меган Маркл нашли работу в США

Супруги и экс-герцоги Сассекские Гарри и Меган уже несколько месяцев живут в родной для Маркл Калифорнии. Они поселились по соседству с певицей Адель в Беверли-Хиллз и стремятся как можно реже попадать в объектив папарацци. Не так успешно, как им хотелось бы, поэтому возлюбленная принца наняла президентскую охрану.

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Кажется, что у знаменитой четы жизнь налаживается. Стало известно, что супруги нашли выгодную и непыльную работу. Под стать имеющимся навыкам. Как сообщает портал The Age, экс-монаршие особы устроились спикерами. Пара подписала контракт с компанией, сотрудничающей с Бараком Обамой, Опрой Уинфри и многими другими селебрити. В рамках договоренностей внук королевы Великобритании и его жена будут произносить различные речи на мероприятиях и неплохо на этом зарабатывать. Одно выступление принесет в семейный бюджет пары сразу 1 миллион долларов.

Напомним, в начале года герцоги Сассекские объявили о своем решении сложить с себя полномочия королевских особ и отказались от всех привилегий. После этой сепарации пара оказалась и финансово автономна от королевского семейного бюджета и теперь обеспечивает себя сама.