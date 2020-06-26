«Танюша, нет слов! Зависть»: 55-летняя Лютаева в мини-бикини покосила траву на дачном участке

В свои 55 лет Татьяна Лютаева не только снискала любовь и признание зрителя, она стала звездой кино и обзавелась двумя детьми. Старшей дочери актрисы от литовского поэта-песенника и барда Олегаса Дитковскиса. Агнии исполнилось 32 года. Во втором браке появился младший сын знаменитости — Доминик, ему двадцать лет. Ко всему прочему, у заслуженной артистки России подрастает шестилетний внук Федор. Наследника именитой маме подарила дочь. Дитковските родила первенца от экс-супруга Алексея Чадова. В настоящее время они живут отдельно, но вместе воспитывают отпрыска.

На личной страничке в Instagram Лютаева поделилась пикантным фото в мини-бикини. По словам актрисы, в купальнике она отправилась косить траву на садовом участке. В свои 55 лет Татьяна не только может похвастаться эффектной фигурой, но и красивой линией декольте. Напомним, что артистка близко дружит с 42-летней Екатериной Климовой и приходится крестной мамой ее младшему сыну от Игоря Петренко — одиннадцатилетнем Корнею.