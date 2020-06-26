«Мне на развод подарили «Мерседес»: Татьяна Овсиенко рассказала о расставании с Дубовицким

Певица Татьяна Овсиенко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем расставании с продюсером Владимиром Дубовицким. Это бывший муж исполнительницы Ирины Аллегровой. Вместе с ним звезда была на протяжении восемнадцати лет.

«Человек просто влюбился в другую женщину. Сейчас у него все хорошо и прекрасно. Двое детей. Я, конечно, за него рада. У нас еще в начале наших отношений была договоренность, если кто-то влюбится в другую/другого, то сразу скажет. Мне на развод, к примеру, подарили «Мерседес». Все у нас прошло по-человечески. Может, мне везет, что господь мне дарит таких людей, с которыми я всегда расстаюсь правильно и душевно».

Татьяна Овсиенко

Овсиенко вспомнила, что узнала от подруги об измене мужа и о том, что у него от другой родился ребенок на программе «Большие гонки». «Я не понимала только одного: почему нельзя было прийти и сразу обо всем сказать. Ну я поругалась немного, но потом мы помирились», — сказала звезда.

Отметим, что Татьяна Овсиенко и Владимир Дубовицкий не имеют общих детей. Однако у них есть приемный сын Игорь. Его певица взяла из детдома в возрасте двух лет. Как отметила исполнительница, они и сейчас помогают приемному сыну.