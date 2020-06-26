«Зеленый круто смотрится»: Боня решилась на бьюти-преображение

В настоящее время в Сети стал очень популярен флэшмоб со сменой пола. Разумеется, виртуальной. При помощи специального мобильного приложения пользователи в две секунды могут создать собственный двойник противоположного пола. Так уже успели поэкспериментировать Максим Галкин, Вера Брежнева, Гарик Мартиросян и многие другие селебрити.

Модель и экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня тоже решилась на эксперимент с собственной внешностью. Правда, на смену пола она пока не отважилась, а вот с цветом волос поиграла. Она показала, как выглядела бы с зелеными, сиреневыми, пепельными волосами, и попросила своих подписчиков в Instagram оценить результаты.

«Почему мы так скучно живем??? Давайте развлекаться на полную. Какой образ вы бы могли позволить себе, выходя за ваши привычные рамки? Я голосую за 3!!!! А вы??» — написала инстадива.

Боня остановила свой выбор на образе с зелеными волосами. Кстати, многие из подписчиков согласились с ней.

«Странный цвет, но третий тебе реально очень идет», «3-й это образ ведьмочки», «Зеленый тебе точно идет», «Красотка», «Третий просто бомба», «Виктория, вы прекрасна в любом цвете», «Зеленый — мой любимый цвет», «Зеленый прям так круто смотрится», — пишут поклонники.