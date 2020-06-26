«Ей не цветы, а еду отправлять нужно»: фанаты в шоке от снимка сильно похудевшей Алины Загитовой

Фигуристка, судя по всему, на карантине почти ничего не ела.

На фанатской страничке в Instagram олимпийской чемпионки Пхенчхана Алины Загитовой появилось новое фото фигуристки. На снимке она предстала заметно похудевшей. При этом фигуристка улыбается и, судя по всему, всем довольна.

Между тем в комментариях пользователи стали обсуждать внешний вид своей любимицы. «Ей не цветы, а еду отправлять надо», «Заметно схуднула наша девочка за последнее время», «Птенчик. Пусть у тебя все будет хорошо», «Без мейка Алина такая красивая. С мейком красивой быть легко, а вот без не каждому дано», «Смотрю на Алину и понимаю, что ей сейчас не до постов в интернете и всяких других глупостей. Солнышко похудевшая, уставшая. Вот так даются победы. Работа и еще раз работа. Пускай твои труды принесут огромные плоды», — отметили пользователи.

Напомним, что Алина Загитова в конце прошлого года объявила о приостановке своей карьеры. При этом она заверила, что просто решила сделать перезагрузку. Об окончании карьеры речи, по ее словам, пока не идет.

Между тем эксперты склонны считать, что Загитовой пора заканчивать с большим спортом, в котором она уже выиграла все возможные награды. Они считают, что ее лучшие годы остались далеко позади.