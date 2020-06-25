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«Хоть посидеть чуть-чуть»: муж «приревновал» Ксению Бородину к местным жителям на отдыхе

Телеведущая вместе с семьей отправились на местную ферму в Краснодарском крае.

«Хоть посидеть чуть-чуть»: муж «приревновал» Ксению Бородину к местным жителям на отдыхе
Ксения Бородина и Курбан Омаров/Фото: https://www.instagram.com/p/CBtiU7ags50/

Супруг Ксении Бородиной «приревновал» телеведущую к местным жителям на отдыхе. Недавно знаменитость вместе со второй половинкой и дочерьми отправилась в Краснодарский край, чтобы устроить себе зажигательный отдых. Так, Ксения попарилась с душой попарилась в бане, посетила местные пляжи, а Курбан опробовал на себе местную достопримечательность – котелок, в котором можно погреться.

Душевным видео со съемок одного такого дня Курбан поделился на личной странице в Instagram. Так, в кадре Ксения без макияжа за столиком в местном кафе ждет подачи блюда вместе с мужем. Покой мамы двоих детей стерегут местные жители – кот Персик и пес Обама. Мохнатые так сильно хотели получить свою порцию внимания, что не дали Омарову возможности насладиться уединением с любимой женой.

«Кот пришел – не каждый день Бородина приезжает. Хоть посидеть чуть-чуть», — иронично прокомментировал Курбан происходящее за столом.

После сытного обеда супруги вместе с Теей отправились к бассейну, где девочка зажигательно станцевала на камеру в голубом купальнике. Чудесный отдых знаменитостей был позитивно встречен их аудиторией. «Какая Ксюша красивая без трех слоев штукатурки», «Без мейка милаха Ксения», «Когда впервые пожалел, что ты не кот», «Классные! И вы, и природа, и животные», — забросали люди семью комплиментами.

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