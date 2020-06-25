«Горжусь»: 22-летняя дочь Ольги Кабо с успехом окончила сразу два факультета МГУ

Старшая дочь Ольги Кабо Татьяна с успехом окончила сразу два факультета МГУ. Успехами наследницы актриса поспешила поделиться с аудиторией. Около 13 лет назад девушка попробовала себя в роли актрисы в фильме «Дюймовочка» — там она сыграла главную роль. Позже Таня удостоилась нескольких наград, но это не стало поводом, чтобы задержаться в профессии. Относительно недавно дочь Кабо поступила в МГУ сразу на два факультета – психологический и философский, а теперь завершила обучение, получив соответствующую квалификацию.

Примечательно, что и сама Кабо окончила сразу два вуза – МГУ по специальности историк и актерский факультет ВГИКа. Ольга уверена – дочь унаследовала стремление матери получить достойное образование.

«Было непросто, особенно три последние месяца учебы на интернет-платформе. Но Танюша со всем справилась!

Горжусь дочерью! Видимо, пошла по моим стопам в своем желании учиться! У меня два высших образования, Таня меня догоняет! Уверена, еще и перегонит! Люблю тебя, доченька!!! Ты заслужила отдых!», — написала она и приложила снимок девушки.

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Коллеги Кабо, тем временем, поспешили отметить красоту выпускницы. «Таня волшебная», — написала Толкалина. «Нашу любимую Танечку поздравляем. В добрый путь!», — добавила Алика Смехова. Не остались в стороне от эффектной внешности и зрители. «Замуж не отдаете девушку еще?», «Глаза как два океана», «Аристократка», «У вас такая красивая дочь! Успехов ей», — высказались люди.