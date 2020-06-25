«Практически как сестры»: Нюша показала постройневшую маму в день рождения

Нюша трепетно поздравила маму с днем рождения, обнародовав совместный снимок. 29-летняя певица, которая и сама является счастливой мамой, поспешила признаться родительнице в любви публично. Ранее публика была более тесно знакома с отцом Нюши – Владимиром Шурочкиным, поскольку он не один год был солистом «Ласкового мая», а позже стал продюсером собственной дочери. Теперь Нюша раскрыла интригу и показала собственную маму.

«С днем рождения, моя необыкновенная мамочка! Самая-самая! Я тебя очень люблю!!! Будь бесконечно счастлива», — трепетно пожелала знаменитая дочь родительнице под совместным селфи.

Так, на опубликованном снимке родственниц можно найти схожие черты лица: нос и очаровательные щечки Нюша явно унаследовала у мамы. Схожим оказался и цвет глаз – глубоко карий у певицы и более светлый карий – у ее родительницы.

Стоит отметить, что Ирина за последние годы сумела привести себя в форму и выглядит посвежевшей. Так, на более ранних снимках лицо женщины визуально кажется более круглым, а тело – более объемным. Этот факт не мог укрыться от внимательных фолловеров. «Нюша, ваша мама хорошеет день ото дня», «Практически как сестры», «Маму нашей принцессы с днем рождения!», «Теперь понятно, от кого у Ню такая красота», «Сначала подумала, что это подруга, только потом прочла подпись», «Какие вы кокетки», — высказались они.