В топе на YouTube: Дава и рэпер Серега выпустили совместный клип «Черный бумер»

О клипе «Черный бумер» в новом прочтении, который готовит бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян, в Сети узнали задолго до его появления. Антуража и хайпа нагнал конфликт между Давой и рэпером Серегой, который и является правообладателем старого хита. Якобы артисты не поделили обложку клипа, и из-за стычки музыкантов релиз ролика долго откладывался.

Конфликт звезды замяли, и 25 июня «Черный бумер» появился на YouTube. И за первые два часа его посмотрели полмиллиона пользователей. По сюжету Дава засматривается на крутую тачку, уникальную и единственную в своем роде. Оля Бузова поддерживает любимого в принятии решения, и артист оформляет заказ, на долю секунды опережая серьезного дядю Серегу. И тут у Давы появляются проблемы.

Группировка Сереги решает вопросы по старинке, силовыми методами. И выбивает из Давы признание, откуда у него, молодого и зеленого, нашлись такие средства на покупку топовой тачки. И артист признается, что он блогер – тиктокер. Серега пытается повторить успех оппонента и снимает вайны о себе и своей жизни. Но не все оказывается так просто.

Кстати, к моменту написания новости клип «Черный бумер» уже посмотрели более миллиона пользователей, благодаря чему он оказался на первом месте во вкладке YouTube-трендов.