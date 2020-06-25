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«Харламов не самый смешной»: вслед за Галкиным «сменили пол» резиденты Comedy Club

Из звезд юмора получились эффектные двойники противоположного пола. Гарик Мартиросян не поскупился на комментарии к фотографиям.

«Харламов не самый смешной»: вслед за Галкиным «сменили пол» резиденты Comedy Club
Гарик Харламов. Фото: instagram.com/garikkharlamov/

Накануне своим преображением в кудрявую красотку поразил телеведущий Максим Галкин. Артист, используя мобильное приложение, решил поэкспериментировать над своей внешностью и поделился результатами в stories своего Instagram.

Новый челлендж по «смене пола» захлестнул звезд в Сети, и многие решили в нем поучаствовать. Не остались в стороне и юмористы Comedy Club. Шоумен Гарик Мартиросян показал, как бы выглядели знаменитые комики, если бы были противоположного пола.

Андрей Скороход
Андрей Скороход. Фото: instagram.com/martirosian_official/

Он показал преображение Демиса Карибидиса, Гарика Харламова, Павла Воли, Андрея Скорохода и Марины Кравец.

Гарик Харламов
Гарик Харламов. Фото: instagram.com/martirosian_official/

«Впервые в истории ComedyClub Харламов не самый смешной! Меня просто уничтожил Воля…» — посмеялся Мартиросян и предложил подписчикам назвать самое смешное преображение.

Павел Воля
Павел Воля. Фото: instagram.com/martirosian_official/

Некоторые фанаты отметили, что Кравец оказалась похожа на Тимура Родригеса, Гарик Харламов – на врача районной поликлиники или учительницу географии. А вот Воля в женском обличии – невероятной красоты дама. И стали теряться в догадках, на кого же из актрис «она» похожа.

Марина Кравец
Марина Кравец. Фото: instagram.com/martirosian_official/

«Женщина из Павла Воли похожа на актрису Людмилу Артемьеву», «Воля похож на Джулию Робертс», «Воля похож на актрису Светлану Иванову», «Воля хороша», «Воля на Ходченкову похож» — пишут свои варианты люди.

Демис Карибидис
Демис Карибидис. Фото: instagram.com/martirosian_official/

Тэги

Гарик МартиросянГарик ХарламовДемис КарибидисМарина КравецНовости googleПавел Воляпопулярный челленджпрограмма "Comedy Club"
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