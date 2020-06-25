«Харламов не самый смешной»: вслед за Галкиным «сменили пол» резиденты Comedy Club

Из звезд юмора получились эффектные двойники противоположного пола. Гарик Мартиросян не поскупился на комментарии к фотографиям.

Накануне своим преображением в кудрявую красотку поразил телеведущий Максим Галкин. Артист, используя мобильное приложение, решил поэкспериментировать над своей внешностью и поделился результатами в stories своего Instagram.

Новый челлендж по «смене пола» захлестнул звезд в Сети, и многие решили в нем поучаствовать. Не остались в стороне и юмористы Comedy Club. Шоумен Гарик Мартиросян показал, как бы выглядели знаменитые комики, если бы были противоположного пола.

Он показал преображение Демиса Карибидиса, Гарика Харламова, Павла Воли, Андрея Скорохода и Марины Кравец.

«Впервые в истории ComedyClub Харламов не самый смешной! Меня просто уничтожил Воля…» — посмеялся Мартиросян и предложил подписчикам назвать самое смешное преображение.

Некоторые фанаты отметили, что Кравец оказалась похожа на Тимура Родригеса, Гарик Харламов – на врача районной поликлиники или учительницу географии. А вот Воля в женском обличии – невероятной красоты дама. И стали теряться в догадках, на кого же из актрис «она» похожа.

«Женщина из Павла Воли похожа на актрису Людмилу Артемьеву», «Воля похож на Джулию Робертс», «Воля похож на актрису Светлану Иванову», «Воля хороша», «Воля на Ходченкову похож» — пишут свои варианты люди.