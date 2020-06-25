«Озорная парочка»: Ковальчук вновь примерила свадебное платье, а Чумаков – костюм жениха

37-летняя Юлия Ковальчук вновь примерила свадебное платье, а ее муж – Алексей Чумаков – костюм жениха. Артистка вспомнила бесценный опыт участия в фильме «Срочно выйду замуж» вместе с любимым супругом и поделилась закулисным кадром. В прокат комедия вышла в 2015 году и собрала множество противоречивых отзывов: одни Юлю и Алексея хвалили, другие признавались, что не очень жалуют подобный формат кино.

Сама Ковальчук назвала опыт очень важным для их семьи.

«Был у нас такой опыт совместный — сниматься в кино в главных ролях и с самого начала ненавидеть друг друга. Кстати, было пару ситуаций, когда мы действительно закипали на площадке», — разоткровенничалась она.

Обнародовала Ковальчук и редкий закулисный снимок. На нем Юля появилась в лаконичном свадебном платье-бюстье.

Пышную юбку украшал минималистичный узор, вышитый жемчугом. Чумакова же нарядили в классический смокинг с лиловой рубашкой.

«Обожаем этот фильм», «Идеальная вы парочка, озорная!», «Обожаем ваш дуэт», «Не грех вспомнить о вашей актерской игре в будний день вечером», «Мы смотрели! Вы классно сыграли! И платье это вам очень к лицу», — похвалили Чумакова и Ковальчук фолловеры.

Напомним, официально Ковальчук и Чумаков узаконили брак в 2013 году после 5 лет отношений. В 2017 году на свет появилась дочь Амелия, лицо которой супруги пока скрывают от посторонних глаз.