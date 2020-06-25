«Я дала ей лучшее образование»: Успенская назвала главную причину конфликта с дочерью

Любовь Успенская назвала главную причину конфликта с дочерью – 31-летней Татьяной Плаксиной. Вот уже полгода знаменитая мать не может наладить отношения с единственной наследницей – после скандала на телевидении Плаксина спешно покинула Россию и отправилась в Америку, чтобы поискать защиты у собственного отца. Позже, стоило лишь Успенской заговорить об экс-супруге, как Татьяна тут же потребовала, чтобы мать навсегда забыла имя родного для нее человека, а также подчеркнула, что никогда не даст его в обиду.

В откровенном интервью для Алены Жигаловой в YouTube-шоу «Алена, блин», Успенская заявила, что была бы не против сейчас прийти с Татьяной к консенсусу.

«Я безумно любила и люблю ее. Хочу, чтобы она опомнилась, хочу, чтобы она состоялась как личность. Она очень талантливая девочка, я дала ей лучшее образование, она знает пять языков, прекрасно поет. Я всерьез надеялась, что она взорвет, покажет свой талант», — сокрушается Успенская.

Главной же причиной конфликта с дочерью Любовь назвала наркотики. Успенская уверена – ее дочь просто запуталась в собственных приоритетах в какой-то момент. Те, кто ратовал за употребление запрещенных препаратов, были друзьями для нее, остальные же автоматически причислились к врагам.

«Я делала все, чтобы ее спасти, столько сил! Я сделала все для нее. С ней невозможно было говорить – она же независимая, пыталась меня убедить, что ей не нужны деньги на операции и так далее. Она зачастую не понимала, что говорила. У нее черное – не черное, а белое», — заявила артистка.