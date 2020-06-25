«Вот это пресс!»: Гагарина в бикини порезвилась на природе с дочкой

Режим самоизоляции принес массу неожиданных и не очень радужных новостей из мира шоу-бизнеса. Одна из них – это звездные разводы. Для многих поклонников Полины Гагариной стало настоящей трагедией известие о разладе в ее семье. Певица и фотограф Дмитрий Исхаков вместе с 2014 года, и казалось, что их пара – одна из самых счастливых. Но на днях супруг звезды официально подтвердил факт расставания.

А вот сама Полина не торопится оправдываться и комментировать личную жизнь. Звезда постит у себя в Instagram счастливые фото и видео, по которым даже и не скажешь, что девушка переживает непростое для своей семьи время. И вслед за многими селебрити наслаждается летними жаркими деньками. Свою новую публикацию Гагарина посвятила играм с дочкой, и запечатлелась в бикини.

«Отняла весь инвентарь у дочери! Мне такое лето по душе», — подписала серию снимков Гагарина.

Для съемок звезда сменила два комплекта купальников. Один Гагарина выбрала леопардовый, низ у которого оказался с завышенной талией, а второй – ультрамини с цветочным принтом. Поклонники оценили.

«Полина, какой рельеф тела», «Вот это пресс!», «Как не ослепнуть от такой красоты», «Какая вы прекрасная, Полина», «Превосходная Полина», «Какая милая», «Красотка», «Вот это да» — пишут люди.

Кстати, телеведущая Анфиса Чехова уже два дня подряд радует фанатов фотографиями с отдыха. По заявкам многочисленных поклонников теледива тоже постит фото в бикини.