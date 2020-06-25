«Экономлю по максимуму»: недавно купившая машину Пинчук тратит в месяц по полтора миллиона рублей

Бывшая участница «Дома-2» и проекта «Остров героев» Ирина Пинчук тратит по полтора миллиона рублей в месяц. Об этом девушка откровенно рассказала подписчикам на личной странице в Instagram. Напомним, недавно Ира осчастливила свою маму покупкой дорогой иномарки – женщина получила в подарок черный Lexus за 4 миллиона рублей. Вместе с дочерью Инна приехала в автосалон, чтобы лично забрать транспортное средство, а заодно поблагодарить наследницу.

На днях же Ирина затеяла откровенный разговор со своей аудиторией. Так, Пинчук призналась, что тратит в месяц больше полутора миллионов рублей, но могла бы и больше, если бы не относилась к финансам экономно.

«Я много раз говорила, что зарабатываю не только в «Инстаграм». И вообще, я экономлю по максимуму – на одежде, косметике и так далее», — подметила она, назвав сумму в 1 миллион 755 тысяч рублей.

Подметила также Ира и тот факт, что несколько месяцев самоизоляции на Родине в Брянской области позволили ей сберечь немалые средства. С накопленных финансов Пинчук намерена купить квартиру – именно такой целью она задалась на 2020 год.