«На глазах выросла»: подписчики удивились нарастающим сходством 9-летней дочери Мороз с Богомоловым

Подписчики удивились нарастающим сходством 9-летней дочери Дарьи Мороз с отцом – режиссером Константином Богомоловым. В сентябре школьница отметит свой первый полноценный юбилей – малышке исполнится 10 лет. 36-летняя актриса достаточно часто делится новостями об общей с культурным деятелем наследнице: так, например, относительно недавно девочка поменяла прическу и выстригла челку, а чтобы зубы были ровные, мама с ребенком решились на брекеты.

Снимком меняющейся на глазах девочки Мороз поделилась на личной странице в Instagram. Кадр, по признанию самой Дарьи, был сделан в деревне под Псковом, куда она вместе с Анной уехала отдохнуть.

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«Деревенская, загорелая дочь-дочь», — с теплом подписала снимок Мороз.

В комментариях преданные поклонники как один заявили – Аня приобретает черты лица отца. «На глазах выросла Анна Константиновна», «Какая уже большая», «Ребенка не узнать совсем! Дама на выданье», «Ай, какая!», «Глаза Константина, черты лица – тоже его», «Все-таки она больше похожа на папу, так вижу!», «Очень на отца смахивает!», «Фото на паспорт», — высказались они.