«Чувствам не прикажешь»: Рудова рассказала о личной жизни и своем идеальном мужчине

Актриса дала откровенное интервью. Она объяснила, почему до сих пор не замужем.

Наталья Рудова недавно стала ведущей шоу «Место под солнцем». Также регулярно пополняется ее коллекция ролей в сериалах и фильмах. Одной из последних работ блондинки стала картина «Бихэппи», где она рискнула сняться в пикантной сцене. В беседе с ведущей шоу на YouTube-канале PeopleTalk девушка рассказала, о каких ролях мечтает. Она также провела экскурсию по своей квартире и похвасталась дорогими нарядами и сумками.

Рудова постоянно следит за фигурой. Артистка призналась, что однажды поправилась на 10 кг, так как у нее в организме произошел гормональный сбой. После этого Рудова могла похудеть или поправиться лишь на один размер в одежде. В последнее время она часто готовит, но заверяет, что не любит это делать. Однако за 16 лет жизни в одиночестве девушке пришлось все же научиться кулинарному мастерству. Наталья призналась, что ее сердце свободно. Она считает, что совсем не влюбчивая, что и мешает ей найти достойного жениха.

«Несмотря на всю свою внешнюю открытость, я очень закрытый человек. Я категорически не могу кого-то посвящать в свою личную жизнь. На этом стоит печать за семью замками. Те, кто были моими парнями, не то чтобы их было много, они прекрасно это воспринимали. Мне так это нравится. Это мое сокровище», — пояснила звезда.

По словам актрисы, она не любит, когда ее трогают. Новых компаний девушка сторонится. Рудова отметила, что ее близкий человек никогда не выложит с ней фото в соцсеть, если она против этого. По просьбе ведущей, звезда озвучила качества своего идеального мужчины: ум, воспитание, талант, щедрость.