«Я вычеркнула из жизни, и все»: Успенская до сих пор не может простить Кудрявцевой и Собчак обиды за дочь

В свое время исполнительница романсов разругалась с телеведущими на фоне скандала с дочерью.

66-летняя Любовь Успенская до сих пор не может простить Кудрявцевой и Собчак старой обиды. Напомним, исполнительница романсов разругалась с телеведущими на фоне скандала с дочерью: так, Любови не понравились вопросы, которые Лера и Ксения поднимали в своих программах. Во время разговора с Собчак Успенская и вовсе расплакалась и спешно покинула студию, не выдержав прессинга.

В программе «Алена, блин!» Успенская призналась Алене Жигаловой: примириться ни с кем из сторон ей так и не удалось. С Собчак Любовь дискутировать не спешит, поскольку тесных отношений у них никогда не было, а вот Кудрявцева сделала артистке по-настоящему больно, ведь когда-то они тесно общались.

«Я не жду извинений. Тогда я просто высказала свое мнение той же Лере. Кудрявцева мне тогда вообще написала: «К сожалению, у меня не такие гонорары, как у тебя». Для меня это был ответ. Но если ты моя подруга… Да я бы никогда не промолчала! Этих людей я вычеркнула из жизни, и все», — подытожила она.

Успенская призналась: будь она на месте упомянутых телеведущих, она сделала бы все, чтобы такой ситуации не возникло. Любовь акцентировала внимание: конечно, бывают и бытовые недопонимания, но конкретно эта ситуация задела ее слишком глубоко.