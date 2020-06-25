«Лето сегодня»: дочка Волочковой провела выходной с новой возлюбленной своего отца

Анастасия Волочкова в этом году планирует сыграть пышную свадьбу. Уже около года она скрывает своего возлюбленного. Балерина дразнит поклонников, показывая лишь отдельные части тела своего избранника. По словам артистки, раньше в ее личную жизнь постоянно влезала мама. Она уверена, что по этой причине все ее прошлые отношения с мужчинами не сложились, поэтому теперь звезда прячет возлюбленного.

От брака с бизнесменом Игорем Вдовиным у балерины есть дочка Ариадна. Девочке уже 14 лет, поэтому она проявляет свой характер. В последнее время у нее были напряженные отношения с мамой, поэтому она временно переехала жить к отцу и его новой возлюбленной Елены Николаевой. Она является ведущая программы «Утро России». Девушка быстро нашла общий язык с возможно будущей падчерицей. В прошлом году они часто вместе выходили в свет.

А 14 июня возлюбленная Вдовина вывезла девочку на природу. Они провели праздничный выходной вместе, устроив пикник. В соцсети Елена опубликовала фото с дочкой Волочковой. Они отдыхали в компании собаки Герды на территории ресторана «Веранда 32.05». Единственная наследница балерины прижалась к новой подруге и положила голову ей на плечо.

«Лето сегодня. Лето завтра. Лето через месяц. Лето через год», — написала Николаева.

Поклонники удивились такой идиллии. Многие одарили девушек комплиментами. «Прекрасно выглядите! Замечательного вам лета!», «Ах, какие вы хорошенькие», «Лена красотка! Аришка счастлива с вами», «Лена, как же вы положительно влияете на Ариадну. За девочку стало очень спокойна», «Ариадна расцвела рядом с вами», — прокомментировали пост подписчики.