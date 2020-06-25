Очаровательная блондинка: жена Хабенского поделилась редким фото подросшей дочери

Ольга Литвинова сообщила, что у них в семье снова появился повод для гордости.

Константин Хабенский не так давно отметил 48-летие. Он является одним из самых востребованных актеров, но при этом очень много времени звезда кино уделяет благотворительности. 24 июня он отправился на Мамаев курган, где прошел праздничный концерт в честь Дня Победы. После карантина и другие знаменитости оставили свои семьи, чтобы вернуться к работе. Среди участников мероприятия были Дима Билан, Ирина Пегова, Сергей Безруков, Хибла Герзмава и другие артисты.

Как известно, Хабенский женат на Ольге Литвиновой. Они счастливы в браке семь лет. Девушка подарила актеру дочку Александру в 2016 году. А недавно стало известно, что в прошлом году у них родилась вторая дочка. Звездная пара редко показывает своих наследников. Имя младшей девочки они пока хранят в тайне. Но накануне Ольга сделала исключение и показала старшую наследницу, которая скучала по папе, который уехал.

В кадре девочка в белой футболке прильнула к экрану телевизора, где показывали Константина. У крохи белокурые волосы были собраны в хвост.

«Отсидев 2 недели на карантине, государственная премия в области благотворительности! Безграничная гордость! Аленушка — это и твоя премия! Поздравляю! Вы мой пример, вершина недостижимая, огромное, щедрое и сильное сердце! Равнение на вас! Всем здоровья», — написала жена актера.

Поклонники не только поздравили Хабенского, но и восхитились его наследницей. «Это просто счастье и… счастье!», «Маникюр затмил все! Девочки, такие девочки», «Мы гордимся, что живём в это время и именно с такими замечательными людьми!», «Какая малышка», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что от первого брака у актера есть сын Иван. Первая избранница звезды ушла из жизни после борьбы с болезнью в 33 года. Теперь его наследнику 12 лет. Он вместе с бабушкой Инной Глебовной живет в Барселоне.