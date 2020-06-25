«Богиня»: Чехова повторила на бис съемку в купальнике

Телеведущая на этот раз предпочла более закрытую модель.

Накануне знаменитая телеведущая Анфиса Чехова исполнила просьбу тысяч поклонников и предстала перед фанатами в ярком бикини, засветив свои аппетитные формы. В комментариях случился настоящий восторженный взрыв — комментаторы усыпали звезду комплиментами и эмоциями.

Поскольку отпуск у Чеховой продолжается, теледива решила выйти на бис. То есть запостить снимок в купальнике. Девушка позировала на шезлонге под лучами солнца в закрытом синем купальнике на фоне морского пейзажа.

«Как же я мечтала об этом всю весну! Никогда не думала что буду так скучать по загару», — подписала фото Чехова.

«Красота, да и только! Счастливо и красиво провести Вам, Анфиса, свободное время! Это действительно мечта!», «Фигура супер! В купальниках ващщщщее!», «Анфиса, Вы Богиня!» — откликнулись подписчики.

Напомним, звезда отдыхает в одном из санаториев черноморского побережья в компании с Лерой Кудрявцевой. У девушек номера расположены в одном отеле, и подруги часто проводят время вместе.