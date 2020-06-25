«Словно на крыльях ангела»: Рудковская сервировала утреннюю трапезу в лавандовых тонах

В последнее время продюсер отдает предпочтение нежным оттенкам и легким фактурам.

Законодательница тренда на демонстрацию завтраков в социальных сетях Яна Рудковская в последнее время стала украшать свой утренний стол в нежных оттенках.

Накануне рядом с ее легкой фруктово-ягодной трапезой, разбавленной макаронсами, появился розово-сиреневый букет, состоящий из пионов, гладиолусов и сирени. Посуда звезды была тон в тон чудесным лепесткам.

И вот новая сервировка от Яны в не менее утонченных тонах. На сей раз превалирующим оттенком стал актуальный лавандовый, который все чаще появляется в гардеробах модниц и активно внедряется даже в современные интерьеры. Воздушные, словно облака пионы, гармонировали даже с блюдами и салфеткой на столе.

Кстати, на нее обратил внимание один из фолловеров Рудковской. «Ах, как мило! Пиала с йогуртом – словно на крыльях ангела!» — написал комментатор.

«Такая чеховская атмосфера!», «Какая нежность!», «Боже, ну какая красотка, я теперь тоже красиво завтракаю и ем, и приучаю своих девочек, спасибо вам за вдохновение», «Красиво, уютно и вкусно», — заметили пользователи Сети.

Отметим, что тренд на фото завтраков в Instagram, заданный Яной Рудковской, также подхватили Татьяна Навка, Татьяна Брухунова и Юлия Высоцкая. О них мы писали ранее.