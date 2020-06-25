Жена Ефремова выиграла суд у коммунальщиков

Софья Кругликова взыскала с ответчика 120 тысяч рублей за разбитый автомобиль.

Судебные тяжбы жены Ефремова, Софьи Кругликовой, с управляющей компанией, которая обслуживает дом, где проживает известный актер театра и кино, закончились.

Суд обязал коммунальщиков выплатить компенсацию в размере 120 тысяч рублей, пишет Mash. Дело в том, что минувшей зимой на машину пятой жены Ефремова упала наледь с крыши. Сначала Кругликова пыталась урегулировать проблему мирным путем и запросила возмещение ущерба у коммунальщиков. Однако понимания не нашла и обратилась в суд.

Кстати, именно в этом доме, где приключилась оказия с авто жены, сидит под домашним арестом сам Ефремов. Артиста, напомним, таким образом ограничили в свободе до суда, пока расследуется уголовное дело, в котором знаменитость выступает в качестве обвиняемого.

Слуга Мельпомены 8 июня учинил пьяное ДТП, отправив на тот свет 57-летнего Сергея Захарова, в авто которого влетел в центре Москвы. Ефремову, таким образом, грозит до 12 лет лишения свободы.