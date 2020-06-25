Дженнифер Энистон много лет не могла уйти от роли Рэйчел из «Друзей»

Актриса буквально страдала из-за того, что все воспринимали ее именно по образу из сериала.

Дженнифер Энистон рассказала журналистам издания Hollywood Reporter о своей борьбе. Актриса старалась как можно дальше отдалиться от роли Рэйчел Грин из «Друзей» и доказать, что она может играть и другие роли.

Во время дискуссии за круглым столом Энистон поведала Джанель Моне, Риз Уизерспун, Хелене Бонэм Картер и Розе Бирн, как трудно было избавиться от ее знаковой роли, которую она играла в течение 10 сезонов проекта — с 1994 до 2004 год.

«Вы просто истощаете себя. Я хочу сказать, что ни за что на свете не смогла бы сбросить образ Рейчел Грин со своей спины. Я не могла убежать от этого персонажа из «Друзей», — заявила актриса.

Энистон объяснила, что негативные эмоции были с ней до тех пор, пока она не получила главную роль в фильме 2002 года «Хорошая девочка». В картине ее персонаж Джастин заводит роман с продавцом в магазине уцененных товаров, где она работает. После этого Энистон поверила в себя и хотя бы немного отдалилась от образа из сериала.