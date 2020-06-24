«И Хабенский тут»: Ирина Пегова в приталенном платье макси отметилась на Мамаевом кургане

Ирина Пегова даже на карантине не сидела на месте. Она успела побывать на съемках в Белоруссии, а потом актриса коротала дни с родными в деревне Выкса. Лишь после своего дня рождения девушка вернулась в Москву, а потом вновь отправилась в путешествие. Как оказалось, когда артистка в полосатом костюме недавно отметилась в аэропорту, она вылетала в Волгоград. Там 24 июня состоялся праздничный концерт в честь Дня победы.

На Мамаевом кургане была установлена сцена. Пегова блеснула в особенный день в голубом платье макси с рюшами. Приталенный наряд подчеркнул ее фигуру. Поклонники поразились тому, какой стройной стала 42-летняя артистка. Она предстала без макияжа. Девушка поймала на видео момент собственного удивления, когда к ней прилетела божья коровка. От вечера она была в полном восторге.

«Ко мне прилетела божья коровка ! Очень маленькая….. к чему бы это!» — написала Ирина.

Поклонники стали восхищаться образом артистки. «Ирина, у вас всегда такие красивые платья», «Какая вы красивая! Еще похудели! Очень идёт!», «Ирочка, какое счастье, что вы у нас в Волгограде! И Хабенский тут!», «Солнечная фея», — стали комментировать пост подписчики.

К слову, на концерте действительно появились и другие актеры. Сергей Безруков выступил со своей группой. Появился на публике и Константин Хабенский. Два актера сделали совместное фото в особенный день. Ранее Пегова также поделилась кадром с репетиции, на котором позировала с Николаем Расторгуевым и Хиблой Герзмавой.