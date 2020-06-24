Кудрявая красотка: Галкин показал, как выглядел бы, если бы был женщиной

Время от времени в социальных сетях возникают самые разные флешмобы, в которых пользователи экспериментируют со своей внешностью. Смена цвета волос, возраста, пола, сходство с теми или иными знаменитостями, животными или героями кино и мультфильмов – каких только «игрушек» не придумают разработчики мобильных приложений, чтобы развлечь своих подписчиков.

Например, юморист Гарик Харламов любит перевоплощаться в старика Макарыча и рассуждать от его лица о самых разных вопросах человеческого бытия. Кстати, фото с состарившимся Харламовым опубликовала его жена Кристина Асмус, сообщая, до чего довела мужа за 8 лет.

Знаменитый телеведущий, шоумен, супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин не проходит мимо разных флешмобов. Когда все повально увлекались состариванием внешности, он в свое время сильно «омолодил» себя при помощи мобильного приложения. А теперь решил снова поэкспериментировать над внешностью и посмотреть, как бы выглядел он, будучи женщиной.

Он взял свой портрет и прогнал через программку. Получилась довольно милая брюнетка с тонкими чертами лица и красивыми кудрявыми волосами. Сам Галкин посмеялся над полученным результатом.