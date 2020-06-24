«Через три недели родится Павел»: Зудина поделилась редкими кадрами, показав себя беременную

На снимках актриса театра и кино предстала с ныне покойным Олегом Табаковым, ставшим главным мужчиной в ее жизни.

На личной страничке микроблога 54-летняя Марина Зудина поделилась редкими снимками из семейного альбома. Перед объективом фотокамеры актриса театра и кино позировала вместе с ныне покойным Олегом Табаковым, ставшим главным мужчиной в ее жизни. В Instagram-карусели знаменитость показала сразу два снимка: первое — их портерное, а на втором возлюбленная художественного руководителя МХТ им. Чехова и «Табакерки» позировала, будучи на последнем месяце беременности. Тогда, как говорит Марина, они с Олегом Павловичем ожидали прибавления в семействе. Актриса носила под сердцем долгожданного сына, которого супруги назовут в честь его деда — Павлом.

«Если возможно выражение безмерного счастья и любви, то это выражено на этих фотографиях… Через три недели родится Павел! 1995 год, июль», — отметила актриса.

Своему возлюбленному Марина подарила и дочку. 14-летняя Маша Табакова младше своего брата на одиннадцать лет. Как и его именитый отец, Павел выбрал для себя творческую профессию, отдав предпочтение актерской стезе. Так, юноша успел сняться в фильме «Дуэлянт» вместе с Владимиром Машковым, Петром Федоровым и Юлией Хлыниной. Кроме того, Табаков получил роль в исторической ленте «Табол». Примечательно, что сын Олега Павловича не хочет, чтобы его младшая сестренка становилась артисткой. Молодой человек надеется, что Маша выберет для себя более стабильную профессию. Говоря о воспитании дочери, супруга ныне покойного художественного руководителя МХТ им. Чехова и «Табакерки» уточнила, что как и для любой другой мамы, ей важно, чтобы ее ребенок осознанно подошел к выбору жизненного пути.