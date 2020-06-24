«Какая-то показушная тема»: невестка Орбакайте условилась с Пресняковым растить детей вне шоу-бизнеса

Старший внук Примадонны не скрывает: он хочет, чтобы у его отпрысков было беззаботное детство.

В одном из своих интервью Никита Пресняков признался: он бы не хотел, чтобы их с Аленой наследники вращались в мире шоу-бизнеса. Солист группы Multiverse считает, что у его будущих отпрысков должно быть нормальное детство. В этом отношении Алена Краснова полностью солидарна со своей второй половинкой. Еще на съемках программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» супруги условились, что будут воспитывать своих малышей вне публичности.

По словам музыканта, такова его позиция по этому вопросу и он вряд ли захочет ее менять. Невестка Орбакайте также полагает, что их детям будет куда комфортнее, если они не будут знать, всех тонкостей мира шоу-бизнеса. Еще мама Никиты Преснякова — певица Кристина Орбакайте говорила о том, что ее третьему мужу Михаилу Земцову было сложно привыкнуть к такому вниманию прессы. Именно по этой причине внук Примадонны хочет оградить своих будущих наследников от пагубного влияния популярности. Артист уточнил, что он вряд ли будет выводить отпрысков в свет, как это делают многие другие звездные родители.

«Это какая-то показушная тема. Я не хочу их водить за собой и как бы говорить — вот, смотрите!» — отметил Никита.

Примечательно, что Лера Кудрявцева переубеждать музыканта не стала. Возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова и сама долгое время скрывала от публики свою дочку Машу. На всех фото телеведущая старалась показывать малышку так, чтобы поклонники не смогли рассмотреть ее личико. Однако сейчас светская львица не видит смысла прятать наследницу. Напомним, что в августе дочке Кудрявцевой исполнится два годика.