«Смогут сохранить семью»: финалист «Битвы экстрасенсов» скептически отнесся к разводу Асмус

Александр Кинжинов привык доверять картам. А они показали, что бракоразводный процесс этой семье пока не грозит.

Финалист проекта «Битва экстрасенсов» прокомментировал сообщение о том, что Кристина Асмус и Гарик Харламов намереваются официально расторгнуть брак. Однако Александр Кинжинов привык доверять своим картам. И они показывают, что развод, по-крайней мере пока, этой семье не грозит. Таролог уверен, что резидент Comedy Club сумеет наладить отношения со своей второй половинкой. И вполне вероятно, что супруги и вовсе передумают разводиться.

«Расклад карт, однако, показал, что никакого развода не будет, по крайней мере сейчас… Скорее всего Гарик и Кристина смогут сохранить семью», — экспертно резюмировал экстрасенс.

В пример, Кинжинов привел другую пару — Оксану Самойлову и рэпера Джигана. Так, финалист «битвы» уточнил, что совсем недавно возлюбленная музыканта во всеуслышание заявляла о том, что она подала на развод и отступать не намерена. Сославшись на счастье и беззаботное детство своих детей. Бизнесвумен говорила, что в первую очередь ей нужно позаботиться о дочерях и маленьком сынишке.

Однако по прошествии некоторого времени стало известно, что Оксана и Джиган все также живут под одной крышей. Супруги делятся в Instagram совместными снимками словно влюбленная парочка.

«До сих пор не развелись и есть основание полагать, что пара пришла к примирению», — отметил таролог.

Кинжинов не скрывает: он надеется, что Кристина Асмус и Гарик Харламов также смогут сохранить семью. Ведь у них подрастает общая шестилетняя дочка Анастасия.