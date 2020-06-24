Розовые щечки: Лера Кудрявцева показала, как общается с годовалой дочкой на отдыхе

Лера Кудрявцева после карантина решила не сидеть дома. Она взяла отпуск и уехала в Адлер. Так как даже в период самоизоляции телеведущей приходилось работать, теперь ей хочется расслабиться. А вот ее муж Игорь Макаров не смог с ней поехать, но даже без помощников блондинка успевает ходить на оздоровительные процедуры и приглядывать за годовалой дочкой Машей, которой она решила показать места, где когда-то отдыхала в юности.

Погода в Краснодарском крае стоит жаркая, поэтому долго находиться на пляже или у бассейна Кудрявцева не рискует. Кстати, накануне она с удовольствием пообщалась с Анфисой Чеховой, которая тоже отдыхает в Адлере. Они разместились на шезлонгах и мило ворковали пока их дети играли неподалеку. У телеведущей подрастает сын Соломон. Она призналась, увидев дочку Леры, что хочет еще одного ребенка. Кудрявцева пообещала, что найдет ей мужчину.

Видимо, это было обещание на будущее, так как на следующий день блондинка прошла обследование и провела время в номере с наследницей. Она показывает своему ребенку только советские мультфильмы. Одним из любимых анимационных фильмов у крохи является «Гуси-лебеди». Кудрявцева запечатлела дочку в розовой футболке с принтом. «Это избушка так, да?» — спрашивала телеведущая. «Ага!» — отвечала малышка. «А сейчас гуси прилетят. Как они прилетят?» — снова спросила Лера. Девочка стала активно махать руками.

Поклонники заметили, что у крохи порозовели щеки от солнца. По всей видимости, она загорела у бассейна. Уже в августе дочке телеведущей исполнится два года. Звезда не скрывает, что ребенок стал для нее отрадой. Хотя у нее также есть старший сын Жан от первого брака. Девушка признавалась, что быть мамой в молодости или в зрелом возрасте — разные вещи.