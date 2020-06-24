«Была с ним только из-за денег»: Асмус высмеяла нелепые версии о причинах своего развода

Актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» подметила, что она не будет препятствовать хейтерам «заниматься творчеством», делясь своими предположениями, относительно того, почему их брак с Гариком дал трещину.

На личной страничке в Instagram экс-возлюбленная резидента Comedy Club Гарика Харламова обратилась к верным почитателям, вернувшись к теме своего развода. Так, судя по реакции Кристины Асмус, ее все-таки задели едкие замечания хейтеров, обсуждавших ее взаимоотношения с мужем. Так, актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» посмеялась над самыми нелепыми версиями и предположениями фанатов о причинах их с Гариком развода.

Асмус заверила, что в большинстве случаев ей на глаза попадались комментарии, содержащие слова: «Текст», хайп, бумеранг, Иван Янковский, предсказуемо, сдайте ДНК-тест на отцовство и так далее.

«Была с ним только из-за денег», — процитировала одного из поклонников Кристина, высмеяв нелепость этого предположения.

Говоря о такой бестактности, Кристина уточнила, что она просто «обожает» диванные теории заговоров, скандалы, интриги и расследования. Актриса удивилась тому, как по сути своей посторонние им с Гариком люди ворошат все то, что их, вообще, не касается. И при этом стараются всячески подчеркнуть свою осведомленность. Экс-возлюбленная шоумена заверила, что она не намерена отбирать «микрофон» у всех желающих высказаться по поводу ее развода. Асмус подметила, что она не возражает против того, чтобы подписчики «занимались творчеством», выискивая все новые и новые подробности, а также другие «жаренные» факты.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, актриса еще два-три месяца назад вместе с шестилетней дочкой Анастасией переехала в отремонтированный загородный особняк. А вот Гарик Харламов остался в столичной квартире.