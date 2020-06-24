«Жить в кайф»: Сотникова в трендовом желтом купальнике блеснула формами на южном побережье

Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в женском одиночном фигурном катании Аделина Сотникова в Instagram разместила соблазнительный кадр, на котором она запечатлена в трендовом в этом сезоне желтом купальнике на южном побережье. Вдали виден кораблик. Звезда фигурного катания сидит около моря на крупной гальке.

В хештегах Аделина Сотникова написала: «Жить в кайф», «Море». Судя по всему, после окончания ограничительных мер в столице звезда выбралась на отдых.

«Желтый купальник – тренд этого лета. Аделина просто восхитительна», «Вы очень красивая и милая», «Сделали крутое селфи», «Аделина, ну просто нельзя быть красивой такой», — отметили в комментариях пользователи и поклонники Сотниковой.

Аделина Сотникова в марте 2020 года объявила о завершении своей профессиональной карьеры. Она перенесла ранее операцию на позвоночнике. В последние годы Сотникова выступала в шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.