«Нереальная красота»: пышнотелая Саша Черно снялась полуобнаженной на последних сроках беременности

Участница скандального реалити-шоу «Дома-2» в скором времени впервые станет мамой. Она решила устроить пикантную фотосессию, показав свою фигуру, как знаменитая модель plus-size Эшли Грэм.

Саша Черно является одной из самых ярких участниц проекта «Дом-2». Девушка обладает нестандартной фигурой, но нисколько этого не стесняется. Также она любит экспериментировать с имиджем. Но когда звезда телестройки вышла замуж за Иосифа Оганесяна, то пыталась не только похудеть, но и выглядеть более женственной. Правда, брак пары сложно назвать идеальным. Недавно они едва не развелись из-за постоянных ссор. Но девушка носит под сердцем ребенка своего возлюбленного, поэтому они надеются, что скоро обретут полную гармонию.

26-летняя Черно решила устроить себе приятный вечер перед днем рождения. Она приняла участие в интимной фотосессии на последнем сроке беременности. Девушка решила последовать примеру plus-size Эшли Грэм, которая не так давно впервые стала мамой. Модель с пышными формами не стеснялась оголяться, когда ждала ребенка. Вот и Саша в нижнем белье и полупрозрачных шифоновых платьях позировала перед фотографом, демонстрируя свою фигуру.

«Живот! По многочисленным просьбам», — написала она. «Такая память — на всю жизнь. Совсем скоро настанет день X», — добавила звезда.

Многие поклонники оценили смелую фотосессию девушки. Они считают, что беременность только красит Сашу. «Беременная женщина всегда красива», «Платье в горох роскошное», «Санька, классная фотосессия», «В голубом платье ну просто волшебная», «Сашуля, какая ты чудесная с животиком! Тебе очень идет!», «Нереальная красота», «Она просто толстая, поэтому и живот», — стали комментировать пост подписчики.

Напомним, что ранее Черно признавалась, что сразу после родов хочет начать худеть. Она уже задумалась над тем, как будет питаться и тренироваться. «Это вообще моя боль —147 кг. У меня в жизни такого веса не было. Причем всю беременность все было окей, а теперь просто ужас», — негодует будущая мама.